«Экс-супругу Кержакова оштрафовали за хранение наркотиков»

В Петербурге суд признал бывшую гражданскую жену футболиста Александра Кержакова виновной в хранении наркотиков и оштрафовал на 4000 рублей. Это минимально возможное наказание.Как пишет «Фонтанка.ру», 29 декабря, мировой судья 174-го участка Татьяна Маковеева, в территориальной подсудности которой находится улица Оптиков, рассмотрел материалы в отношении Екатерины Сафроновой, задержанной накануне.Из протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.8 КоАП, следует, что при себе петербурженка имела наркотическое средство. Его объем оказался недостаточным для возбуждения уголовного дела.Статья 6.8 предусматривает штраф от 4000 до 5000 рублей или административный арест до пятнадцати суток. Суд ограничился минимальным наказанием.Из 44-го отдела полиции Екатерина Сафронова была доставлена на медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения. В случае, если проба даст положительный результат, не исключен еще один административный протокол – по статье 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств без назначения врача».