Обсуждение темы:

«Грабитель подстрелил директора "Евросети" на Удельном проспекте»

Еврейская сеть давно должна быть закрыта

Тоскливый Дятел 30.12 10:43 [ + 2 – ]

Странные пошли грабители. Вначале стреляют, потом просят открыть. Можно ли предложить действовать в другой последовательности.