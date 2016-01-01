Больше тысячи полицейских будут следить за порядком в центре Петербурга на Новый год

В районе Дворцовой площади запретят продажу алкоголя.

В районе Дворцовой площади запретят продажу алкоголя. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге пройдут праздничные мероприятия в честь встречи Нового года. Новогодние гуляния пройдут на десяти площадках, а основные события развернутся на Дворцовой площади, у Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице.

На этих массовых мероприятиях безопасность граждан и общественный порядок будут обеспечивать более 1,2 тыс. сотрудников полиции.



Для безопасности граждан с 9 часов вечера 31 декабря движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, а также движение по Дворцовому проезду будет закрыто для общественного транспорта и автомобилей.



Обращаем внимание на то, что в период проведения праздничных мероприятий на Дворцовой площади и прилегающей территории будет исключена продажа алкогольной продукции. Кроме того, будет действовать запрет на использование пиротехнических изделий.



Напомним,

В новогоднюю ночь полиция будет обеспечивать безопасность горожан и гостей города на десяти праздничных площадках Северной столицы, сообщают вВ ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Санкт-Петербурге пройдут праздничные мероприятия в честь встречи Нового года. Новогодние гуляния пройдут на десяти площадках, а основные события развернутся на Дворцовой площади, у Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице.На этих массовых мероприятиях безопасность граждан и общественный порядок будут обеспечивать более 1,2 тыс. сотрудников полиции.Для безопасности граждан с 9 часов вечера 31 декабря движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, а также движение по Дворцовому проезду будет закрыто для общественного транспорта и автомобилей.Обращаем внимание на то, что в период проведения праздничных мероприятий на Дворцовой площади и прилегающей территории будет исключена продажа алкогольной продукции. Кроме того, будет действовать запрет на использование пиротехнических изделий.Напомним, ранее мы писали, что в новогоднюю ночь метро будет работать круглосуточно.







