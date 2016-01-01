Станция метро "Елизаровская" заработала после ремонта

Утром 29 декабря в Петербурге после почти года ремонта открыли станцию метро «Елизаровская». Об этом сообщает «Петербургский дневник».



Станция была закрыта на ремонт в течение 11 месяцев. За первый для станции капремонт за 46 лет была восстановлена гидроизоляция наклонного хода, устроена ливневая канализация, капитально отремонтированы эскалаторы, установлены новые светодиодные светильники на сводовой части наклонного хода, модернизированы системы видеонаблюдения и контроля доступа БСК, отремонтирована система громкоговорящего оповещения, заменены входные и выходные группы дверей и установлены автоматические двери. Также на станции заменили гранитные полы и отделку стен, нанесли тактильную разметку и восстановили фасад.



Принимать пассажиров станция начала в 5:38. Сейчас там работают только 2 эскалатора, третий запустят после праздников.



