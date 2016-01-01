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В Янино нашли изрезанное тело мужчины, страдавшего наркотической зависимостью

16:39, 29 декабря
Тэги: тело, смерть, самоубийство, наркотики, ленобласть
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Тэги: тело, смерть, самоубийство, наркотики, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«В Янино нашли изрезанное тело мужчины, страдавшего наркотической зависимостью»
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Кот- Крысолов 29.12 21:26 [ + 3 ]

Не втягивайтесь в наркоманию! Не будьте, тоскливыми дятлами. Не употребляйте наркотики, которые ишаки аульные проносят, типа азисы курбановой, в задах своих вонючих. Живите трезвой жизнью!

Всего комментариев - 1

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