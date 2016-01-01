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«В Янино нашли изрезанное тело мужчины, страдавшего наркотической зависимостью»

Не втягивайтесь в наркоманию! Не будьте, тоскливыми дятлами. Не употребляйте наркотики, которые ишаки аульные проносят, типа азисы курбановой, в задах своих вонючих. Живите трезвой жизнью!