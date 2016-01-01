Грабитель с монтировкой вынес из салона сотовой связи в Купчино телефоны на 100 тысяч рублей

Инцидент произошел накануне утром.

Инцидент произошел накануне утром.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 28 декабря около 10.35 в салоне сотовой связи, расположенном в доме 46 по Будапештской улице. Преступник попросил 27-летнюю продавщицу показать ему телефон марки «Сони», взял его в руки, затем достал монтировку и хотел разбить витрину.



Однако увидел, что она открыта, совершил хищение еще 4 мобильных телефонов и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция принимает меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне утром во Фрунзенском районе Петербурга злоумышленник ограбил салон сотовой связи, похитив с витрины магазина несколько мобильных телефонов.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 28 декабря около 10.35 в салоне сотовой связи, расположенном в доме 46 по Будапештской улице. Преступник попросил 27-летнюю продавщицу показать ему телефон марки «Сони», взял его в руки, затем достал монтировку и хотел разбить витрину.Однако увидел, что она открыта, совершил хищение еще 4 мобильных телефонов и с места происшествия скрылся. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Полиция принимает меры к розыску и задержанию предполагаемого преступника.Напомним, ранее мы писали о том, что полиция задержала рецидивиста, который вырвал у 87-летней старушки из рук сумку и несколько метров протащил пенсионерку по земле.







Обсуждение темы: «Грабитель с монтировкой вынес из салона сотовой связи в Купчино телефоны на 100 тысяч рублей» Анжей Стамбулянский 29.12 16:58 [ + 0 – ]

Отоварился к празднику!

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