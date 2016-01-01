На Российском трое в масках украли из "Ленд Крузер Прадо" старшего механика 3,6 млн рублей

Когда мужчина остановился на "красный", грабители разбили стекло в его машине и похитили пакет с деньгами.

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Обсуждение темы:

«На Российском трое в масках украли из "Ленд Крузер Прадо" старшего механика 3,6 млн рублей»

СCСРун 29.12 15:54 [ + 1 – ]

Да плевать. Как пришло так и ушло.

Тоскливый Дятел 29.12 16:11 [ + -3 – ]

Хорошо зарабатывают в этой коммерческой фирме. Устроиться бы туда.

СССРун 29.12 16:14 [ + -3 – ]

раньше 4мо писало "грабь награбленное"