На Липовой аллее разбойники с ножом и пистолетом забрали на АЗС 66 тысяч рублей

Оба злоумышленника были в масках.

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Обсуждение темы:

«На Липовой аллее разбойники с ножом и пистолетом забрали на АЗС 66 тысяч рублей»

СCСРун 29.12 16:01 [ + 2 – ]

А ничего страшного и не произошло. Все хотят справлять Праздник как миллеры и сечины. Люди не пострадали?

Тоскливый Дятел 29.12 16:13 [ + -1 – ]

А моральный ущерб персоналу кто возместит? Да и выручку жалко.

СССРун 29.12 16:24 [ + -2 – ]

"грабь награбленное" Ларионов АВ

Кот- Крысолов 29.12 21:43 [ + 2 – ]

Если разбираться по справедливосит. Нада всю мафию спекулирующую бензином судить и привлекать за ограбление людей вместе с ихними АЗС!