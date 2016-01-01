Защищая своего 84-летнего отца, мужчина зарезал противника во время конфликта

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 26 декабря в городе Волосово между двумя мужчинами произошел конфликт. По версии следствия, 33-летний мужчина совершал противоправные действия в отношении 84-летнего отца задержанного. В результате ссоры 47-летний мужчина, защищая своего родителя, во время борьбы нанес потерпевшему удар ножом.



Мужчина был доставлен в местную больницу с проникающим ранением грудной клетки, от которого впоследствии скончался. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан.



"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Волосовском районе Ленинградской области ссора двух мужчин закончилась для одного из них поножовщиной и смертью.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 26 декабря в городе Волосово между двумя мужчинами произошел конфликт. По версии следствия, 33-летний мужчина совершал противоправные действия в отношении 84-летнего отца задержанного. В результате ссоры 47-летний мужчина, защищая своего родителя, во время борьбы нанес потерпевшему удар ножом.Мужчина был доставлен в местную больницу с проникающим ранением грудной клетки, от которого впоследствии скончался. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан."По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователем изъят ряд улик, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге мужчина до смерти забил жену из-за ее любви к спиртному.







Обсуждение темы: «Защищая своего 84-летнего отца, мужчина зарезал противника во время конфликта» Кот- Крысолов 29.12 21:01 [ + 12 – ]

Отца защитить - Святое Дело! Всезнайка 29.12 22:41 [ + 2 – ]

Мужчина-молодец!Его надо отпустить!

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