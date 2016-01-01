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Петербуржец приехал в автосалон выбирать Rolls-Royce с ручным львенком

14:45, 29 декабря
Тэги: авто, животные
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Тэги: авто, животные
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Общество
Обсуждение темы:
«Петербуржец приехал в автосалон выбирать Rolls-Royce с ручным львенком»
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Тоскливый Дятел 29.12 15:26 [ + -9 ]

Город может гордиться такими людьми. Они составляют его истэблишмент.

СCСРун 29.12 15:33 [ + 12 ]

истеблишб ... што? Зажравшихся тварей он представляет. И очень скоро им придётся валить отседова, вместе со своими жополизами. Им то есть куда сваливать, а вот ольгинским жополизам придётся висеть на деревьях.

СССРун 29.12 15:38 [ + -1 ]

а кто останется? 4мо вроде тебя?

СCСРун 29.12 15:55 [ + 6 ]

Ну уж вас ольгинских жополизов, провоцирующих граждан не останется точно. Кому нужно отслужившее дерьмо?

Nataschka 29.12 16:01 [ + 4 ]

Модно нынче так. Заместо кота тигра или лева. ))

Nataschka 29.12 16:03 [ + 12 ]

Подрастет левушка и съест хозяина.)) Было уже такое на руси ;)

Всезнайка 29.12 16:47 [ + 5 ]

Бляха...Новость дня,судя по всему...Львенка жалко :-(Свободу зверю!!!А чего он завел льва,а не крокодила?Вот было бы здорово прочитать,что"....приехал с ручным крокодилом и пока он там выбирал авто,его ручной крокодил гулял по автосалону,а потом он его посадил на пассажирское сиденье и уехал.":-):-):-)

Роберт 29.12 20:18 [ + 3 ]

Салон когтями раздерёт,на этом понты закончатся.

Кот- Крысолов 29.12 21:14 [ + 3 ]

Тоскливый Дятел, олька, азиса курбанова, Бананова и т.д. заходи под своим НИКом, мадам из курганово муходрищево. Всё одно тебя все в газете узнают.

Всего комментариев - 9

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