Петербуржец приехал в автосалон выбирать Rolls-Royce с ручным львенком
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Общество
Город может гордиться такими людьми. Они составляют его истэблишмент.
истеблишб ... што? Зажравшихся тварей он представляет. И очень скоро им придётся валить отседова, вместе со своими жополизами. Им то есть куда сваливать, а вот ольгинским жополизам придётся висеть на деревьях.
Ну уж вас ольгинских жополизов, провоцирующих граждан не останется точно. Кому нужно отслужившее дерьмо?
Бляха...Новость дня,судя по всему...Львенка жалко :-(Свободу зверю!!!А чего он завел льва,а не крокодила?Вот было бы здорово прочитать,что"....приехал с ручным крокодилом и пока он там выбирал авто,его ручной крокодил гулял по автосалону,а потом он его посадил на пассажирское сиденье и уехал.":-):-):-)
Тоскливый Дятел, олька, азиса курбанова, Бананова и т.д. заходи под своим НИКом, мадам из курганово муходрищево. Всё одно тебя все в газете узнают.
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