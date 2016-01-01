«Петербуржец приехал в автосалон выбирать Rolls-Royce с ручным львенком»

Петербургский бизнесмен в минувший вторник, 27 декабря, совершил автопокупку года: мужчина приехал в салон Rolls-Royce Motor Cars St.Petersburg на Малой Морской улице и приобрел редкую модель за 40 млн рублей. Выбирать машину предпринимателю помогал его домашний питомец - львенок.Как пишет "Фонтанка.ру", петербуржец купил Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe за 40 миллионов рублей. Базовая комплектация стоила 38.9 млн, еще миллион с небольшим предприниматель заплатил за аксессуары. Модель выпускается с 2003 года, но в прошлом году было выпущено только четыре Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, поэтому такая машина может считаться большой редкостью.Пока мужчина занимался оформлением покупки, его дикая кошка бродила по помещению автосалона. Закончив оформление, бизнесмен забрал животное, усадил его на пассажирское сиденье и уехал. По предварительным данным, хищник является собственностью коммерсанта и живет вместе с ним.Напомним, в мае прошлого года петербургские полицейские обнаружили на автостоянке в Красносельском районе клетку с тремя львятами. Собственник предоставил документы, дающие право на владение животными.Хозяин кафе по соседству при этом утверждал, что никаких детенышей львов здесь никогда и не было.