Пожилая женщина погибла, выпав из окна на Большом Сампсониевском (фото)

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«Пожилая женщина погибла, выпав из окна на Большом Сампсониевском (фото)»

*Йети Йети 29.12 14:31 [ + 8 – ]

И, кто то поверит, что женщина в 66 лет открыла окно зимой, начала подпрыгивать на подоконнике и всякие выкрутасы проделывать? Пока не выпала вниз?

арнольд питерский 29.12 14:36 [ + 7 – ]

Кому-то квартирка понадобилась

СCСРун 29.12 15:35 [ + 6 – ]

Как кто поверит? Следствие поверит. А потом и суд. Если до него дойдёт конечно.

Всезнайка 29.12 16:53 [ + -1 – ]

Достали вы...зимние "летуны"...От вас покоя нет круглый год!Все летаете и летаете как перелетные птицы...с одного света на другой...