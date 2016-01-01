«Мужчину со срубленной трехметровой елью поймали в Павловском парке»

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Общество
Если кому то интересно? В России лес вырубается самым варварским способом. Ради сию минутного обогащения едрисьих олигархов! Так что надо ли клоунадой заниматься и весь урон сваливать на тех, кто срубил ёлку на Новый Год?
Этот очевидец стукач и пид.рас, зомбированный пукинским режимом
14:12 рубка деревьев в парковой зоне запрещена.....но для тебя можем сделать исключение
Слышь петушка подшконарная курганский олег олька или вжух ненадоело ники то менять
Считаю дикой традицию срубать елки. Надо беречь природу. Если кто-то не может обойтись без этого атрибута, пусть купит синтетическую.
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Priprava 23:00, 5 декабря
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