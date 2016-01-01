Мужчину со срубленной трехметровой елью поймали в Павловском парке

Теперь гражданину грозит штраф от 3 до 4 тыс. рублей.

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Обсуждение темы:

«Мужчину со срубленной трехметровой елью поймали в Павловском парке»

*Йети Йети 29.12 14:12 [ + 11 – ]

Если кому то интересно? В России лес вырубается самым варварским способом. Ради сию минутного обогащения едрисьих олигархов! Так что надо ли клоунадой заниматься и весь урон сваливать на тех, кто срубил ёлку на Новый Год?

арнольд питерский 29.12 14:30 [ + 6 – ]

Этот очевидец стукач и пид.рас, зомбированный пукинским режимом

СССРун 29.12 14:32 [ + -8 – ]

14:12 рубка деревьев в парковой зоне запрещена.....но для тебя можем сделать исключение

СССРун 29.12 14:33 [ + -4 – ]

это касается и питерского гондураса

арнольд питерский 29.12 14:48 [ + 1 – ]

Слышь петушка подшконарная курганский олег олька или вжух ненадоело ники то менять

Тоскливый Дятел 29.12 15:30 [ + 3 – ]

Считаю дикой традицию срубать елки. Надо беречь природу. Если кто-то не может обойтись без этого атрибута, пусть купит синтетическую.

СCСРун 29.12 15:37 [ + 2 – ]

Дятел считает? Уже считать научилось? Ну что ж.... прогрессс...

Nataschka 29.12 16:22 [ + 9 – ]

Гад какой! Нашел, где рубить. В Павловске.