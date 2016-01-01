Грудная девочка погибла в Калининском районе

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«Грудная девочка погибла в Калининском районе»

Тоскливый Дятел 29.12 13:03 [ + -11 – ]

Лучше бы в приют ребенка отдала.

*Йети Йети 29.12 13:31 [ + 5 – ]

Моё соболезнование! Искреннее, от всей души! Почему её 38 летняя мать не работает? Почему е-дрисья власть её без средств к существованию оставила? Это надо разобраться! Вот вам на лицо забота путино-полтавченсой хунты о детях!

legenda.natalya 29.12 14:05 [ + 7 – ]

Придурки, мама не работает, потому что в декрете.

Есть такая несправедливость - СВДС, у абсолютно,кажется здоровых детей, просто сердечко во сне останавливается...

Малышке облачко пухом. ..

*Йети Йети 29.12 14:16 [ + 6 – ]

"легенда наталья", немного не так выразился. Почему мать не числится на работе и не имеет средств к существованию?