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«В Петербурге мужчина умер, выпив спиртосодержащую жидкость»

Тоскливый Дятел, то о своём друге Милонове? Понятна твоя жизненная ориентация. Как в передаче "Счастливы вместе".

Курганский Олег, всё может быть? Может это и ты срун и пожилой Уральский дед, в скором времени? Сам сказал, диванный и постоянный "гость" приехавший с Кургана из аула "славного" чуркестана.