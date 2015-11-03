В Петербурге сотрудница "Билайна" похитила 150 тысяч, чтобы спасти приятеля из долговой ямы

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«В Петербурге сотрудница "Билайна" похитила 150 тысяч, чтобы спасти приятеля из долговой ямы»

Тоскливый Дятел 29.12 12:23 [ + -10 – ]

Да, сердце не камень, а любовь зла...

Неzнайка. 29.12 12:26 [ + 7 – ]

Девушка молодец, парень лох, а в остальном у как всегда, чинуши милиарды пи..дят и все на мази, а тут 150 тыщ все го то..у ворюг из срального на ботинки не хватит...

*Йети Йети 29.12 13:36 [ + 11 – ]

Кстати, Сердюков, которого суд признал доверчивым и глупым министром обороны, даже условно не получил. Видно суд учёл смягчающие обстоятельства? Его убогость и скудоумие!

СССРун 29.12 13:45 [ + -9 – ]

а как насчет твоих смягчающих?

СССРун 29.12 13:46 [ + -9 – ]

или по старинке?

арнольд питерский 29.12 14:33 [ + 7 – ]

А сколько билайн ворует у клиентов?