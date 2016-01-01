В Петербурге ищут пропавшего туриста из Японии

Мужчина исчез во время поездки в метро.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге ищут пропавшего туриста из Японии»

Тоскливый Дятел 29.12 12:24 [ + -5 – ]

Наверное, попал в параллельный мир. Главное, чтобы его там за мигранта не приняли.

Неzнайка. 29.12 12:28 [ + 6 – ]

29.12 12:24

Это ты с бутирата такие комменты пишешь?

*Йети Йети 29.12 13:39 [ + 3 – ]

Может на Курилы сбежал? Свою, как он считает историческую родину.