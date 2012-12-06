«Главу порта Усть-Луга обвинили в особо крупном мошенничестве»

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Общество
расстрельная статья товарищи, за хищение гос.собственности в особо крупном размере и только, иначе этих старых воров удушающих страну не вытравить
Неужели обязательно лишение свободы, накануне Нового Года. Судя по фото, вполне интеллигентный человек. Вполне могли бы ограничиться подпиской о невыезде или в крайнем случае, домашним арестом. Представляю разочарование родных и близких.
В Китае к стенке поставили, у нас или условно, или дело до суда развалится...
Ви таки могете запосмотреть в эти ясные глаза абсолютно честнейшего человека? Тогда я хочу чтоби ви замолчали свой рот и перестали завидовать счастливому обладателю лотереи.
Россия превратилась в еврейский рейх всё принадлежит им фабрики,заводы и ТВ.
А мне интересно, когда ольгинских жополизов дятлов и вжухов-олегов на берёзах вешать будут, они сопли долго размазывать будут?
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18:26, 12 декабря
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