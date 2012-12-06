Главу порта Усть-Луга обвинили в особо крупном мошенничестве

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«Главу порта Усть-Луга обвинили в особо крупном мошенничестве»

Иоан Грозный 29.12 11:13 [ + 11 – ]

расстрельная статья товарищи, за хищение гос.собственности в особо крупном размере и только, иначе этих старых воров удушающих страну не вытравить

Иоан Грозный 29.12 11:14 [ + 12 – ]

и полная конфискация имущества

Тоскливый Дятел 29.12 11:16 [ + -13 – ]

Неужели обязательно лишение свободы, накануне Нового Года. Судя по фото, вполне интеллигентный человек. Вполне могли бы ограничиться подпиской о невыезде или в крайнем случае, домашним арестом. Представляю разочарование родных и близких.

Неzнайка. 29.12 12:31 [ + 13 – ]

В Китае к стенке поставили, у нас или условно, или дело до суда развалится...

НЕСТОР 29.12 13:30 [ + 10 – ]

Еврей еврея оправдает.

Волк Лисыч 29.12 13:39 [ + -5 – ]

Ви таки могете запосмотреть в эти ясные глаза абсолютно честнейшего человека? Тогда я хочу чтоби ви замолчали свой рот и перестали завидовать счастливому обладателю лотереи.

СССРун 29.12 13:42 [ + -11 – ]

Обезглавили порт и рады

Роберт 29.12 14:06 [ + 11 – ]

Россия превратилась в еврейский рейх всё принадлежит им фабрики,заводы и ТВ.

СCСРун 29.12 15:42 [ + 5 – ]

А мне интересно, когда ольгинских жополизов дятлов и вжухов-олегов на берёзах вешать будут, они сопли долго размазывать будут?

СCСРун 29.12 17:19 [ + 4 – ]

Не слышно? Ну так ты нюхай, гавно едристское, нюхай.

