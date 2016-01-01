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«На проспекте Солидарности 5-летний мальчик проломил череп, ударившись о батарею »

В половине восьмого утра ребенок прыгал!? Что за хня?

Родители не могли додуматься, изготовить решётку из деревянных планок и закрыть батарею?

Родители сами наверное в детстве упали, поэтому мозгов им явно не хватило за ребенком уследить. Раскладушка не тахта, легко можно было на середину комнаты передвинуть.