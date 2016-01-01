В Петербурге госпитализированы уже более 1100 человек с гриппом и ОРВИ

Эпидпорог превышен уже на 33%.

Эпидпорог превышен уже на 33%.



За 7 дней в больницы города были госпитализированы 1113 человек, в том числе 683 ребенка. Как отмечает Олег Парков, заведующий отделом мониторинга иммунизации населения Петербурга при инфекционной больнице им. Боткина, еженедельный эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 33%, в основном за счет школьников. Специалисты оценивают ситуацию в городе как предэпидемическую.



Всего с начала осени в Петербурге зарегистрировано около 200 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Как сообщил Олег Парков, чаще всего выявляется вирус гриппа А H3N2 («Гонконг») - этот штамм вошел в состав противогриппозной вакцины.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Петербурге с 19 по 25 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей, К врачам за 7 дней обратились 56222 заболевших — большинство из них дети (36367). сообщает «Доктор Питер».За 7 дней в больницы города были госпитализированы 1113 человек, в том числе 683 ребенка. Как отмечает Олег Парков, заведующий отделом мониторинга иммунизации населения Петербурга при инфекционной больнице им. Боткина, еженедельный эпидемический порог заболеваемости по совокупному населению превышен на 33%, в основном за счет школьников. Специалисты оценивают ситуацию в городе как предэпидемическую.Всего с начала осени в Петербурге зарегистрировано около 200 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Как сообщил Олег Парков, чаще всего выявляется вирус гриппа А H3N2 («Гонконг») - этот штамм вошел в состав противогриппозной вакцины.Напомним, ранее мы писали о том, что врачи советуют петербуржцам носить медицинские маски в местах массового скопления людей из-за увеличивающегося количества заболевших гриппом и ОРВИ.







Обсуждение темы: «В Петербурге госпитализированы уже более 1100 человек с гриппом и ОРВИ» Тоскливый Дятел 29.12 11:06 [ + -4 – ]

Предлагаю всем сделать прививки.

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