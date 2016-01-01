В Невском районе горе-угонщик украл BMW, попал на нем в ДТП и был схвачен полицией

Авария произошла на проспекте Александровской Фермы.

Авария произошла на проспекте Александровской Фермы.



Женщина рассказала, что иномарка исчезла вечером от дома 7 по проспекту Александровской Фермы. Ущерб был оценен в 300 тысяч рублей, пишет "Водитель Петербурга".



Уже в 01:35 угнанный БМВ нашли на проезжей части у дома 1 по проспекту Александровской Фермы. Машина была разбита в ДТП. По подозрению в преступлении задержан 33-летний житель Петербурга.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Всего несколько часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы задержать предполагаемого угонщика машины в Невском районе. Заявление от владелицы BMW поступило в полицию 27 декабря.Женщина рассказала, что иномарка исчезла вечером от дома 7 по проспекту Александровской Фермы. Ущерб был оценен в 300 тысяч рублей, пишет "Водитель Петербурга".Уже в 01:35 угнанный БМВ нашли на проезжей части у дома 1 по проспекту Александровской Фермы. Машина была разбита в ДТП. По подозрению в преступлении задержан 33-летний житель Петербурга.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти мужчина угнал чужую машину, попал на ней в ДТП и сдался полиции.







Обсуждение темы: «В Невском районе горе-угонщик украл BMW, попал на нем в ДТП и был схвачен полицией» Тоскливый Дятел 29.12 09:56 [ + -2 – ]

Наверное, дилетант. Просто взял покататься.

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