В Петербурге появятся два экопарка с велодорожками и площадками для наблюдения за птицами

В Приморском и Фрунзенском районах города.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге появятся два экопарка с велодорожками и площадками для наблюдения за птицами»

Тоскливый Дятел 29.12 11:13 [ + -3 – ]

Предлагаю в каждом районе города создать такой экопарк. Объявить его зоной свободной от движения транспортных средств с бензиновыми двигателями. Запретить курение и распивание алкогольных напитков. Обеспечить патрулирование казачьими разъездами.