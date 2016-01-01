Под Кингисеппом 6-летний ребенок провалился под лед на пруду на глазах у родственников

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«Под Кингисеппом 6-летний ребенок провалился под лед на пруду на глазах у родственников»

Всезнайка 29.12 09:20 [ + 0 – ]

Вот ведь родственнички,мать вашу...доверяй таким своё дитё...

Saymon Grapes 29.12 10:44 [ + 4 – ]

Из-за отсутствия морозов лёд очень тонкий местами. То, что они вышли погулять по льду при таких условиях - уже самоубийство!

Тоскливый Дятел 29.12 12:26 [ + -6 – ]

Согласен, причем коллективное. Но погиб почему-то один, самый младший.