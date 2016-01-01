В Петербурге экс-полицейский получил 18 лет колонии за сбыт 36 кг наркотиков
17:33
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«В Петербурге экс-полицейский получил 18 лет колонии за сбыт 36 кг наркотиков»
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