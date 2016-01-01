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«В Петербурге экс-полицейский получил 18 лет колонии за сбыт 36 кг наркотиков»

Тоскливый Дятел 28.12 19:02 [ + 0 – ]

Склоняюсь к версии о том, что оперативник хотел использовать в служебных целях, для проведения тщательно подготовленной операции. Никогда не поверю, что в полиции могут работать оборотни. Там служат только преданные своему делу люди.