В метрополитене петербуржцев призвали заранее запасаться жетонами

Дабы избежать ажиотажа в первые дни нового года.

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Обсуждение темы:

«В метрополитене петербуржцев призвали заранее запасаться жетонами»

Всезнайка 28.12 16:57 [ + -1 – ]

Ну-ну,никто не скупает...31 декабря все хомяки города и пригорода приползут,приковыляют,прилетят и понабегут в метро скупать жетоны...Видимо плохо вы хомяков знаете:-)

Тоскливый Дятел 28.12 17:03 [ + -3 – ]

Лучше БСК купить и никаких проблем.

SCORPION69 28.12 17:13 [ + 7 – ]

а нефиг борзеть жирным чинушам повышать цены сами падлы не ездят общественным транспортом

Nataschka 28.12 17:16 [ + 3 – ]

Ну, да, по новым ценам побольше жетонов. А то скоро снова подорожают. ))

махоня 28.12 18:00 [ + 3 – ]

Такое чувство что они сами пытаются вызвать ажиотаж такими заявлениями