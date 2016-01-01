Обсуждение темы:

«Притон с уроженками экс-республик СССР закрыли на проспекте Большевиков»

Может быть все-таки стоит легализовать этот вид деятельности. Почему не приравнять его, например, к общепиту. Притон лицензируется, работники приобретают патенты, при необходимости проходят курсы обучения или повышения квалификации. Все равно спрос рождает предложение и государству нужно задуматься о его регулировании.