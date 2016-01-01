Обсуждение темы:

«В Токсово на глазах у детей застрелили дворовую собаку (фото)»

Не верю, плохо значит звонили. Когда я звоню в отдел, полиция реагирует мгновенно.

28.12 15:55. Когда я звоню в отдел, полиция реагирует мгновенно.....

Вот ты дятел и спалился, видно ты так заипал ментов, что они тут же выезжают для твоего опи..дюливания...