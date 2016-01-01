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«В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров»

Все-таки пенсионная реформа приносит плоды. У населения есть деньги в особо крупных размерах, с которыми они готовы охотно расстаться. И очевидно, не последние, потому что в таком возрасте разумный человек что-то откладывает на свои похороны.