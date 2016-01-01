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В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров

14:48
Тэги: мошенничество, задержания, полиция, деньги
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Тэги: мошенничество, задержания, полиция, деньги
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге задержали мошенницу, обманывавшую пенсионеров»
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арнольд питерский 28.12 15:37 [ + 3 ]

Фото шмары в студию! Cтрана должна знать своих героев

Тоскливый Дятел 28.12 16:01 [ + -5 ]

Все-таки пенсионная реформа приносит плоды. У населения есть деньги в особо крупных размерах, с которыми они готовы охотно расстаться. И очевидно, не последние, потому что в таком возрасте разумный человек что-то откладывает на свои похороны.

Курганский Олег 28.12 16:15 [ + 1 ]

не все непсы такие доверчивые как срун

Всего комментариев - 3

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