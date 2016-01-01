Мужчина, расчленивший свою жену и двух сыновей, приговорен к пожизненному сроку

Петербуржец свою вину не признал.

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Обсуждение темы:

«Мужчина, расчленивший свою жену и двух сыновей, приговорен к пожизненному сроку»

Тоскливый Дятел 28.12 13:22 [ + -4 – ]

Как можно осуждать человека, если он не признал свою вину.

арнольд питерский 28.12 15:54 [ + 2 – ]



Всезнайка 28.12 16:40 [ + 0 – ]

Да с этой тварью надо было так же обойтись...Пожизненное заключение-слишком мягкий приговор!

Markast 28.12 20:08 [ + 2 – ]

А сыновей-то за что?