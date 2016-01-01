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«В Ленобласти грабители избили 90-летнюю старушку ради подстаканников и ложек»

Завидная живучесть. Будем надеяться, что бабуля к Новому году поправится и встретит его в кругу близких, которым уже не стоит оставлять ее без присмотра.