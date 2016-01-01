В Петербурге у риелтора угнали "Порше" с номерами Пермского края за 4,5 млн рублей

Иномарку похитили с парковки ТРК на проспекте Культуры.

Иномарку похитили с парковки ТРК на проспекте Культуры.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», вечером 27 декабря в полицию обратился 43-летний петербуржец, директор агентства недвижимости. По словам риелтора, его автомобиль Porsche Panamera черного цвета с госзнаками Пермского края пропал со стоянки ТРК «Северный молл» на проспекте Культуры днем ранее в период с 18:30 до 20:30. При этом спутниковая сигнализация не сработала.



Стоимость иномарки 2014 года выпуска составляет 4,5 млн рублей. По факту проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Калининском районе Петербурга у риелтора угнали дорогую иномарку.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», вечером 27 декабря в полицию обратился 43-летний петербуржец, директор агентства недвижимости. По словам риелтора, его автомобиль Porsche Panamera черного цвета с госзнаками Пермского края пропал со стоянки ТРК «Северный молл» на проспекте Культуры днем ранее в период с 18:30 до 20:30. При этом спутниковая сигнализация не сработала.Стоимость иномарки 2014 года выпуска составляет 4,5 млн рублей. По факту проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что десять минут потребовалось угонщику, чтобы похитить Range Rover Sport стоимостью 6 млн рублей.







Обсуждение темы: «В Петербурге у риелтора угнали "Порше" с номерами Пермского края за 4,5 млн рублей» Тоскливый Дятел 28.12 13:10 [ + -4 – ]

Предлагаю создать агентство по предотвращению угонов дорогих иномарок. Курганский Олег 28.12 14:02 [ + -4 – ]

Самое последнее украсть у работяги

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