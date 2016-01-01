Обсуждение темы:

«В подъезде на севере Петербурга жестко подрались пьяные подростки»

Предлагаю привлечь к этому инциденту внимание городского омбудсмена. Пусть пригласит родителей подростков, проведет с ними воспитательную работу. Неужели трудно создать центры досуга для детей, чтобы они могли спокойно и культурно отметить встречу Нового Года, предоставить им безалкогольные напитки, пригласить деда мороза и снегурочку. Надо заботиться о подрастающем поколении.