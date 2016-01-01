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«На "Мурманке" неудачный обгон по встречке отправил в больницу двух водителей»

Тоскливый Дятел 28.12 17:01 [ + 0 – ]

Как можно идти на обгон, не убедившись в отсутствии встречного транспорта. Выражаю сочувствие водителю Ауди, который по вине лихача оказался в больнице накануне Нового Года.