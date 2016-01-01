«На красной линии метро Петербурга начнет курсировать литературный поезд (видео)»

В петербургском метро завтра начнет курсировать необычный поезд. Состав украсят цитатами известных классиков русской литературы.Гостям и жителям Северной столицы напомнят строки из произведений Федора Михайловича Достоевского, Александра Сергеевича Пушкина, Анны Андреевны Ахматовой и других писателей и поэтов, передает телеканалЗа основу будут брать тех, чьи имена неразрывно связаны с историей нашего города. Как отметили в пресс-службе метрополитена, чтение классики вслух будет только приветствоваться.