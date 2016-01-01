В Ленобласти 39-летний пьяный извращенец набросился на женщину и изнасиловал ее
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Общество
Как это уже надоело. Набрасываются на женщин, как животные. Предлагаю упростить женщинам получение лицензии на получение бесплатного травматического оружия. Необходимые средства выделить из резервного фонда.
Про обстоятельства не написано.Скорее пили вместе мужик наливал.Ну и плату натурой взял за дармовую выпивку,а баба была против и накатала заяву.
... А бы даже штрафовал женщин, не носящих с собою, как минимум, трех различных видов оружия (ударное, колющее, дробящее, травматическое, огнестрельное, при этом что-то можно подобрать из репертуара ниндзя, давеча уже упомянутых Тоскливым Дятлом, от сегодняшнего предложения которого не выворачивает наизнанку как обычно ...) и не прошедших, как минимум, полугодовые курсы обучения их пользованием ...
... И ишачки бы лишний раз бы задумывались - может не стоит грязно домогаться до невинной девушки, рискуя в ту же секунду получить кистенем по харе, кастетом в челюсть или пером под ребро ...
Когда наконец девушкам надоест быть безропотными овечками, ведомыми на заклание???
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Priprava 23:00, 5 декабря
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