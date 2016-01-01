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«В Ленобласти 39-летний пьяный извращенец набросился на женщину и изнасиловал ее»

... А бы даже штрафовал женщин, не носящих с собою, как минимум, трех различных видов оружия (ударное, колющее, дробящее, травматическое, огнестрельное, при этом что-то можно подобрать из репертуара ниндзя, давеча уже упомянутых Тоскливым Дятлом, от сегодняшнего предложения которого не выворачивает наизнанку как обычно ...) и не прошедших, как минимум, полугодовые курсы обучения их пользованием ...

... И ишачки бы лишний раз бы задумывались - может не стоит грязно домогаться до невинной девушки, рискуя в ту же секунду получить кистенем по харе, кастетом в челюсть или пером под ребро ...

Когда наконец девушкам надоест быть безропотными овечками, ведомыми на заклание???