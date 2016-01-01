В центре Петербурга порезали мигранта из Узбекистана

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«В центре Петербурга порезали мигранта из Узбекистана»

Тоскливый Дятел 28.12 11:42 [ + -17 – ]

Каждый день приносит нам печальную новость о гибели или ранении мигранта из Средней Азии. Предлагаю создать Центр защиты и поддержки мигрантов, в котором они могли бы получать хотя бы элементарную помощь.

Курганский Олег 28.12 12:13 [ + -9 – ]

Надеемся что правоохранительные органы сработают быстро и профессионально.

SCORPION69 28.12 12:18 [ + 13 – ]

а что не добили то саранчу? плохо очень плохо

толерант 28.12 12:31 [ + 12 – ]

самоубийство

арнольд питерский 28.12 14:53 [ + 11 – ]

А что делала обезьяна в 2 часа ночи на улицах Петербурга, только пограбить порэзать понасиловать

махоня 28.12 15:17 [ + 9 – ]

наконец-то им начали оказывать достойный отпор. Предлагаю награждать героев!!!!

махоня 28.12 15:18 [ + 2 – ]

---Тоскливый Дятел 28.12 11:42 [ + -10 – ]

Каждый день приносит нам печальную новость о гибели или ранении мигранта из Средней Азии. Предлагаю создать Центр защиты и поддержки мигрантов, в котором они могли бы получать хотя бы элементарную помощь.



А планы центров взять из архивов Германии 40-х годов.