«В центре Петербурга порезали мигранта из Узбекистана»

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Общество
Каждый день приносит нам печальную новость о гибели или ранении мигранта из Средней Азии. Предлагаю создать Центр защиты и поддержки мигрантов, в котором они могли бы получать хотя бы элементарную помощь.
Надеемся что правоохранительные органы сработают быстро и профессионально.
А что делала обезьяна в 2 часа ночи на улицах Петербурга, только пограбить порэзать понасиловать
наконец-то им начали оказывать достойный отпор. Предлагаю награждать героев!!!!
---Тоскливый Дятел 28.12 11:42 [ + -10 – ]
Каждый день приносит нам печальную новость о гибели или ранении мигранта из Средней Азии. Предлагаю создать Центр защиты и поддержки мигрантов, в котором они могли бы получать хотя бы элементарную помощь.
А планы центров взять из архивов Германии 40-х годов.
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18:26, 12 декабря
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