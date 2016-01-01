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«В Петербурге неизвестный агрессор до полусмерти избил женщину на глазах у маленького мальчика»

... Это еще раз к вопросу об обязательном ношении и владении женщинами оружием ...

... Сейчас, конечно, будут нелюдя искать ... Только - если Ты идешь по следу зверя - значит Ты, увы, уже опоздал ...