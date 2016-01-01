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«На Лесном разбойник с пистолетом вынес из салона сотовой связи выручку»

Директор правильно сделал. Завтра грабителя задержат, выручку вернут. Главное, никто не пострадал. Хотя возможно стоит в таких местах содержать охранника, хотя бы с бультерьером.