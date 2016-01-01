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«На Приморском шоссе Peugeot отправил в больницу мужчину, переходившего дорогу по "зебре"»

Тоскливый Дятел 28.12 10:02 [ + 0 – ]

При ДТП между автовладельцами вступает в силу ОСАГО. При ДТП с пешеходом, последний остается незащищенным. Надо обязать автовладельцев страховать жизнь и здоровье пешеходов или ввести новый "пешеходный" налог из которого выплачивать им компенсацию. Иначе порядок не навести.