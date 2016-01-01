На Крестовском 19-летний водитель Nissan Almera сбил на переходе 10-летнего мальчика
09:32
Тэги: дтп, авто, пешеходы, дети, травмы, петроградка, крестовский остров
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Обсуждение темы:
«На Крестовском 19-летний водитель Nissan Almera сбил на переходе 10-летнего мальчика»
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Тоскливый Дятел 28.12 10:02 [ + 1 – ]
При ДТП между автовладельцами вступает в силу ОСАГО. При ДТП с пешеходом, последний остается незащищенным. Надо обязать автовладельцев страховать жизнь и здоровье пешеходов или ввести новый "пешеходный" налог из которого выплачивать им компенсацию. Иначе порядок не навести.
Всего комментариев - 1
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