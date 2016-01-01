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«Поезд "Петербург - Минск" расчленил мужчину, упавшего с платформы на станции Купчино»

Тоскливый Дятел 28.12 10:05 [ + 0 – ]

Поезд это средство повышенной опасности. Надо обязать РЖД страховать жизнь как пассажиров, так и посторонних людей, которые могут пострадать от их движения. В конкретном случае семья погибшего получила бы многомиллионную страховку.