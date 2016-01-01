Две лошади погибли при пожаре в конюшне на Московском шоссе (фото)
18:14
Тэги: пожары, животные, московское шоссе, шушары
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хорошо хоть в жо*у по этому поводу всех ожидающих не трахали. россияндия, мать её в рот, катится к полному холопству. вот король Испании, к примеру, по вечерам едет сам на своём мерине за рулём. Мадрид никто не перекрывает. стоит король вместе со всеми ... в «Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)»
очередной способ спизд*ть народные деньги. мне не информация нужна - мне транспорт нужен. расписание же систематически осуществляется извёрнутым путём через такую жо*у, что и удивляться сил нет. Торчишь как дятел на остановке минут 20-30, но в твою сторо... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
всё со слов зверька. в «Трое "славян" пытались перерезать горло мигранту у подъезда на Солидарности »
Как вы сами можете видеть, подобная фигня понравилась исключительно ольгинским жополизам. И это вполне объяснимо, т. к. это едристские холуи, а они заряжены исключительно на вылизывание чиновничьих задниц и "проектов" этих задниц.
п.с. Вот ещё несколько... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
п.с. Вот ещё несколько... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
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