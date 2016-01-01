Автоледи насмерть разбилась в ДТП с автолавкой в Ленобласти

Дама не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу.

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Обсуждение темы:

«Автоледи насмерть разбилась в ДТП с автолавкой в Ленобласти»

Тоскливый Дятел 27.12 17:34 [ + 1 – ]

Призываю женщин не садиться за руль. Психология у них несколько другая.