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«Немолодая женщина выпала из окна пятого этажа на Чернышевского»

Жаль, несколько дней до Нового Года не дожила.

Жаль, что кучка ольгинских жополизов до Нового года дожила. Им то точно уже давно пора к Боженьке на исповедь.