Сегодня
27 декабря, вторник
Обновлено  
Погода
+1°, влажность 93%
Завтра -2°, пасмурно
Валюта
$ 60.86
€ 63.57
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Немолодая женщина выпала из окна пятого этажа на Чернышевского

16:56
Тэги: женщины, смерть, адмиралтейский район, самоубийство
2
Комментировать
Система Orphus
Тэги: женщины, смерть, адмиралтейский район, самоубийство
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • На Петроградке полиция изъяла из продажи 2,5 тысячи сим-карт
  • Две лошади погибли при пожаре в конюшне на Московском шоссе (фото)
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Врачи советуют петербуржцам носить медицинские маски
  • Автоледи насмерть разбилась в ДТП с автолавкой в Ленобласти
  • На областной трассе 75-летний пенсионер на Dodge на обочине насмерть сбил одну женщину и покалечил вторую
  • В Сиверском велосипедист угодил под колеса легковушки
  • На Приморском шоссе водитель Chevrolet вылетел на встречку, протаранил Honda и отправился в больницу
  • 200 тонн китайского арахиса с жуками задержали в порту Петербурга
  • Пешеход покалечился в ДТП с "Пежо" в Лисьем Носу
  • На КАД фура разметала две легковушки, покалечила одного из водителей и "припарковалась" в отбойник
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество
Обсуждение темы:
«Немолодая женщина выпала из окна пятого этажа на Чернышевского»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел 27.12 17:35 [ + -1 ]

Жаль, несколько дней до Нового Года не дожила.

rehf 27.12 18:17 [ + 0 ]

Жаль, что кучка ольгинских жополизов до Нового года дожила. Им то точно уже давно пора к Боженьке на исповедь.

Всего комментариев - 2

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
26 декабря
Женщина умерла в больнице после падения из окна своей квартиры на Космонавтов
27 декабря
Автоледи насмерть разбилась в ДТП с автолавкой в Ленобласти
27 декабря
В центре Петербурге грабитель в черном напал на женщину в парадной
26 декабря
В Петербурге молодая женщина отравилась но-шпой
23 декабря
Житель Тихвина до смерти изрезал свою безработную жену
20 декабря
Из проруби у Петропавловской крепости выловили труп мужчины с огнестрельным ранением груди
19 декабря
На Просвещения у 17-летнего подростка при падении из окна многоэтажки от удара о землю оторвалась рука
Ярмарка «Новогодний подарок» 15-18 декабря

18:26, 12 декабря

Еще 284 city

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
12:07 Полтавченко: Строительство Восточного скоростного диаметра может начаться в Петербурге через 1,5-2 года (5/+5)
10:05 СМИ: Проезд по ЗСД может подорожать до 300 рублей (2/+2)
09:46 К Дому журналистов в Петербурге несут цветы в память о погибших в крушении Ту-154 в Сочи (фото) (2/+2)
13:54, 26 декабря Петербургские автобусы оснастят информационными табло (7/+3)
13:03, 26 декабря Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото) (9/+5)
12:43, 26 декабря МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра (2/+2)
Ваше мнение
Как Вы узнали о Gazeta.Spb.Ru?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
хорошо хоть в жо*у по этому поводу всех ожидающих не трахали. россияндия, мать её в рот, катится к полному холопству. вот король Испании, к примеру, по вечерам едет сам на своём мерине за рулём. Мадрид никто не перекрывает. стоит король вместе со всеми ... в «Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)»
очередной способ спизд*ть народные деньги. мне не информация нужна - мне транспорт нужен. расписание же систематически осуществляется извёрнутым путём через такую жо*у, что и удивляться сил нет. Торчишь как дятел на остановке минут 20-30, но в твою сторо... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
всё со слов зверька. в «Трое "славян" пытались перерезать горло мигранту у подъезда на Солидарности »
Как вы сами можете видеть, подобная фигня понравилась исключительно ольгинским жополизам. И это вполне объяснимо, т. к. это едристские холуи, а они заряжены исключительно на вылизывание чиновничьих задниц и "проектов" этих задниц.
п.с. Вот ещё несколько... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »
Результат его деятельности глубоко минусовой, так он еще на транспорт нас кидает. в «Очевидцы: в Петербурге перекрывали движение ради кортежа Путина (фото)»
Рейтинг.beta комментаторов
1
24 монк-аль-ахри 
2
18 rehf 
3
12 Анжей Стамбулянский 
4
11 НС 
5
10 morgana 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-16 Тоскливый Дятел 
2
-14 Уральский дед 
3
-3 Andrey Ivanov 
4
-2 НЕСТОР 
5
-2 смерч 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (0/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп жкх задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство чп
Двое петербуржцев пробрались на "Аврору" по льду ради селфи
Двое петербуржцев пробрались на "Аврору" по льду ради селфи
23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
23 апреля "Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском
Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности
Перестрелка в ресторане на Петроградке: раненый мужчина сбежал из больницы. Подробности
Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото)
Пассажирка иномарки погибла в ДТП со стритрейсером на Суздальском (фото)
10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)
10-летний ребенок погиб в страшном ДТП на КАД в Петербурге (фото)
Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
Полтавченко пообещал пересмотреть порядок закрытия станций метро из-за бесхозных сумок
После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель
После непродолжительного похолодания к Новому году в Петербурге вновь начнется оттепель
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Проблемы с оборудованием обернулись давкой на "синей" линии метро Петербурга (фото)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Декабрь в Петербурге, несмотря на обещанные морозы, оказался на 4 градуса теплее нормы (видео)
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
В Петербурге прохожие вытащили 13-летнюю девочку, прыгнувшую в Обводный канал
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
Путевки в детские лагеря в новом году подорожают на 7,7%
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В Кудрово таксист выстрелил в лицо пассажиру во время драки
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В массовом ДТП на Володарском мосту пострадали автоледи и ее 14-летняя пассажирка (фото)
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
В субботу в Петербург на один день придет оттепель, но уже в воскресенье снова похолодает
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
ЗСД каждый год будут закрывать на один день ради пешеходов и велосипедистов
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
В Московском районе появится памятник поребрику и бордюру (фото)
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Станцию метро "Елизаровская" откроют после ремонта 29 декабря
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Проезд в метро Петербурга по "Подорожнику" в 2017 году подорожает на 2 рубля
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Зажигалка стала причиной взрыва в центре Петербурга: пострадал один человек (фото)
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
Эскалатор зажевал руку 19-летней студентке на станции метро "Площадь Ленина"
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
На Таллинском шоссе КИА снесла ограждение, светофор и четырех подростков
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
В Петербурге задержали 22-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого у себя на родине в терроризме
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Полиция ищет мигранта, сбившего ребенка на тротуаре проспекта Непокоренных
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
Более 120 кило "санкционки" из Евросоюза сожгли в Петербурге
^ Наверх