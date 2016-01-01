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«В Сиверском велосипедист угодил под колеса легковушки»

Видел я таких велосипедистов( азиаты). Едет такой дятел в ночи, в темной одежде, даже не видно его. Светоотражатели наклеили бы что ли, но они не знают, что это такое.