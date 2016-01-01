Обсуждение темы:

«В центре Петербурге грабитель в черном напал на женщину в парадной»

Для дальтоников.

Если это про женщину стоявшую у лифта, то нападавший был не один, а с женщиной, он был одет в красной куртке(это видно на видео репортажа ТВ), и он уже задержан.