Полтора литра спирта и мобильник пытались передать в Обуховскую колонию

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«Полтора литра спирта и мобильник пытались передать в Обуховскую колонию»

Уральский дед 27.12 14:03 [ + -3 – ]

на Новый Год пригодится

Тоскливый Дятел 27.12 14:23 [ + -3 – ]

Толкают людей на новые преступления. Лучше бы отпустили домой на новогодние праздники за хорошее поведение.

rehf 27.12 14:29 [ + 3 – ]

Два ольгинских полудурка ведут меж собою исключительно умную беседу. У вас там контроль то хоть есть за тем что вы идиоты пишете?

Уральский дед 27.12 14:59 [ + -2 – ]

ответа проснувшегося и обосравшегося: "а я и не сплю!"