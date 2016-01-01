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«В Петербурге женщина в приступе ярости задушила своего 69-летнего отца»

Тоскливый Дятел 27.12 14:26 [ + 1 – ]

Правильно в Библии написано: Злейшие враги человека это домашние его. Что с ними только не делают, душат, обливают кипятком, бьют ножом. Необходимо обеспечить право каждого человека на отдельное проживание. Тогда будут скучать и любить друг друга.