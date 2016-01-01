На КАД фура разметала две легковушки, покалечила одного из водителей и "припарковалась" в отбойник

Пострадавшего шофера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшего шофера госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло вечером 26 декабря на 10-м километре КАД. Водитель грузовика с полуприцепом врезался в «Хёндэ». От удара легковушка столкнулась с Daewoo, а фура, в свою очередь, врезалась в силовое ограждение.



В результате аварии пострадал водитель Hyundai, с травмами средней степени тяжести мужчина был госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Кронштадтском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии медицинская помощь потребовалась одному из водителей.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло вечером 26 декабря на 10-м километре КАД. Водитель грузовика с полуприцепом врезался в «Хёндэ». От удара легковушка столкнулась с Daewoo, а фура, в свою очередь, врезалась в силовое ограждение.В результате аварии пострадал водитель Hyundai, с травмами средней степени тяжести мужчина был госпитализирован в больницу. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на "Сортавале" ДТП с пожаром закончилось госпитализацией двух водителей.





