Полтавченко: Строительство Восточного скоростного диаметра может начаться в Петербурге через 1,5-2 года
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Общество
Губернатор Петербурга-человек чести. В трудные времена он управляет огромным мегаполисом с присущей только ему энергией и самоотдачей. Доверие горожан всех возрастов выразилось в убедительной победе на недавних выборах. Проезжая или проходя мимо Смольного у меня на глазах выступают слезы, и это слезы умиления от того, что у нашего города появился, наконец настоящий Губернатор!
.. это слезы умиления от того, что у нашего города появился, наконец настоящий Губернатор!
Дурачёк ты ольгинский. Он уже манатки собирает с этой должности, а ты всё любимую жопу лижешь
проектировать год - другой,
через полтора-два года после проектирования можно начать строить
строить ещё лет 5-7
так, глядишь, и жизнь прошла
Верной дорогой идете, товарищи! Главные условия: чтобы строили Ротнеберги, и чтобы проезд по ней стоил не меньше 500 рублей.
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18:26, 12 декабря
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п.с. Вот ещё несколько... в «Петербургские автобусы оснастят информационными табло »