Полтавченко: Строительство Восточного скоростного диаметра может начаться в Петербурге через 1,5-2 года

В январе 2017 года планируется объявить конкурс на разработку проекта.

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«Полтавченко: Строительство Восточного скоростного диаметра может начаться в Петербурге через 1,5-2 года»

Уральский дед 27.12 13:58 [ + -2 – ]

Губернатор Петербурга-человек чести. В трудные времена он управляет огромным мегаполисом с присущей только ему энергией и самоотдачей. Доверие горожан всех возрастов выразилось в убедительной победе на недавних выборах. Проезжая или проходя мимо Смольного у меня на глазах выступают слезы, и это слезы умиления от того, что у нашего города появился, наконец настоящий Губернатор!

rehf 27.12 14:13 [ + 4 – ]

.. это слезы умиления от того, что у нашего города появился, наконец настоящий Губернатор!



Дурачёк ты ольгинский. Он уже манатки собирает с этой должности, а ты всё любимую жопу лижешь

petrowich 27.12 16:14 [ + 3 – ]

проектировать год - другой,

через полтора-два года после проектирования можно начать строить

строить ещё лет 5-7

так, глядишь, и жизнь прошла

нероссиянин_а_русский 27.12 18:09 [ + 3 – ]

Верной дорогой идете, товарищи! Главные условия: чтобы строили Ротнеберги, и чтобы проезд по ней стоил не меньше 500 рублей.