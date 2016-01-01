На областной трассе 75-летний пенсионер на Dodge на обочине насмерть сбил одну женщину и покалечил вторую

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Обсуждение темы:

«На областной трассе 75-летний пенсионер на Dodge на обочине насмерть сбил одну женщину и покалечил вторую»

Тоскливый Дятел 27.12 17:36 [ + -1 – ]

Права на полку давно пора.

махоня 27.12 18:14 [ + 0 – ]

Тех, кто продал ему медсправку - в тюрьму!